Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии

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