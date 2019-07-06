Происшествия
Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в ИнгушетииИзвестия 12:12
Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
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