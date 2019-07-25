Происшествия

Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми»Российская газета 06:53

Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.
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