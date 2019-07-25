Происшествия
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми»Российская газета 06:53
Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Президент Туниса снова госпитализирован
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено вчера в 20:01
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Соперник Дадашева высказался по поводу смерти россиянина
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем
Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.
Обновлено в 11:23
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено вчера в 13:00
Игры
Все игроки в Cyberpunk 2077 получат одинаковый внутриигровой контент
Все игроки будут уравнены в правах и получат одинаковый для всех комплект.
Обновлено в 01:14
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Политика
Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля
Владимир Путин принял бывшего президента Киргизии и призвал сплотиться вокруг нынешнего Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант», чтобы встретиться «со своими друзьями».
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», которое угрожает местным видам рыб.
Обновлено в 10:41
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:48
Финансы
Эксперты ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года
Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка": - С большой долей вероятности ключевая ставка Банка России на конец 2019 года составит 7%. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам к концу года - 10,0-10,3%. Ставки предложения в декабре 2019 года могут достичь уровня в 9,3-9,5% у крупнейших и быстрорастущих ипотечных кредиторов.
Обновлено в 11:30
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Футбол
Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны»
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Haló noviny (Чехия): война с Россией — полное безумие (Halo noviny)
Haló noviny: Имя Станислав Балик общеизвестно, но людям оно знакомо больше благодаря появлению в СМИ политолога, начальника кафедры политологии факультета социальных исследований университета им. Масарика профессора Станислава Балика.
Обновлено в 07:26
Авто
«Автотор» построит в России новый завод по проекту Durr
Калининградский «Автотор», взяв за основу проект немецкой компании Durr, построит в России ещё один завод.
Обновлено в 03:33
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
«Зенит» ждёт решения Заболотного по «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Антона Заболотного в «Сочи».
Обновлено в 10:25
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34