В зале суда Мещерякову была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. По информации сайта института, арестованный является старшим научным сотрудником. Ранее сообщалось, что начальника ЦНИИмаш обвинили в госизмене.

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

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