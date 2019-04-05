Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела АбызоваРИА Новости 11:24
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Главное
Вечерний Карпинск03 апреля в 06:18
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