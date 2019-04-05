Происшествия

Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела АбызоваРИА Новости 11:24

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Арестован шестой фигурант дела Абызова

RT на русском11:04

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова

РБК11:17

Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова

РИА Новости11:24

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Газета.Ru12:41

Анатолий Локоть прокомментировал дело Абызова

Деловой квартал (Новосибирск)06:45

Оказался вдруг

Ъ-Огонеквчера в 08:55

Задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Главное

Вечерний Карпинск03 апреля в 06:18
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Путин оценил картошку, которую ему подарил Лукашенко

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Политика

Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает

Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
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Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
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Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

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Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
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Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье

Глава Ульяновской области предложил врачам работать без выходных

Работа медработников в выходные дни решит проблему очередей в ульяновских поликлиниках, заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 5 марта, сообщает 73online.
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Обновлено в 10:38
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Происшествия

WP: в Boeing признали наличие еще одного сбоя ПО на самолетах 737 MAX

Корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Космос

Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу

Обновлено в 11:59
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Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено в 06:30
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Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март

Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
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«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

Обновлено в 08:19
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Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

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Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой

PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.
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Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика

Назван новый президент Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено в 12:31
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

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Обновлено в 07:42
Кино

Каннский фестиваль соболезнует в связи со смертью Георгия Данелии

Известный кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни Комитет Каннского фестиваля выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Данелии, передает ТАСС.
Обновлено в 10:42
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
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Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно

Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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