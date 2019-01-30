Происшествия
Суд арестовал сенатора АрашуковаИнтерфакс 13:34
Басманный суд Москвы отправил под арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах, передает корреспондент "Интерфакса".
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Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Из аквапарка в Москве были эвакуированы 85 человек
Восемьдесят пять человек эвакуировали из аквапарка «Мореон» на юго-западе Москвы после возгорания, которое произошло в сауне.
Обновлено в 13:15
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на Корсике
Обновлено в 12:20
Происшествия
Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в обмане
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что задержанный сенатор Рауф Арашуков обманул ее, когда она приезжала в Карачаево-Черкесию с благотворительными концертами.
Обновлено в 11:15
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Наука
Названа новая опасность домашних кошек
В Копенгагенской университетской больнице специалисты выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать вызывать шизофрению и другие заболевания, пишет Science Alert.
Обновлено в 13:09
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Интернет
Facebook платила пользователям за установку следящей программы
Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.
Обновлено в 04:27
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия
На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда»
Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.
Обновлено в 06:35
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Общество
На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus
В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.
Обновлено в 08:15
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Три подростка пострадали в результате инцидента в подольской школе
Два школьника из подмосковного Подольска госпитализированы в больницу после распыления перцового баллончика в школе N34, родители третьего пострадавшего от госпитализации отказались, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.
Обновлено в 12:47
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
«Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов»
По информации российских СМИ, «Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов», а по состоянию к 20 января показатель составил 450 экземпляров.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Samsung анонсировала выпуск смартфона с рекордным объемом памяти
Ранее в Сети появлялись слухи о возможном рекордном объеме памяти в новом смартфоне от корейского производителя.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Вице-губернатору Ленобласти предъявлено обвинение в мошенничестве
Заместителю главы правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олегу Ковалю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.
Обновлено в 12:15
Театры
Этуш перестанет играть «Бенефис» в театре Вахтангова
Спектакль "Бенефис" с народным артистом СССР Владимиром Этушем в главной роли будет исключен из репертуара театра, поскольку 96-летнему актеру тяжело находиться на сцене.
Обновлено в 13:48
Наука
Учёные обнаружили новую опасность алкоголя
В исследовании участвовали умеренно пьющие люди, пьяницы и алкоголики, у которых учёные сравнили степень метилирования PER2 и POMC.
Обновлено в 01:02
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
Обновлено в 08:08
Общество
Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф журналу The New Times
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение о штрафе в 22 миллиона рублей за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, сказано в решении судьи, опубликованном на официальном портале столичных судов.
Обновлено в 11:01