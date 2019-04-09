Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра АбызоваРИА Новости 11:50

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Арестованный экс-гендиректор «Кузбассразрезугля» пытался вывести деньги со своего счёта

ВашГород.ру13:06

Суд арестовал недвижимость Абызова и счета на 437 млн руб

РБК12:25

Почему опасно появляться на политическом льду

Независимая газетавчера в 14:06

У Абызова арестовали два дома, три квартиры и больше 400 млн рублей

Интерфакс12:03

Суд в Москве арестовал имущество Абызова

RT на русском12:01

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

РИА Новости11:50

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

ТАСС12:04
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Армия и оружие

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

Обновлено в 14:24
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием

Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Футбол

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Политика

Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США

По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
Авто

Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback

Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:01
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Политика

«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ

Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Гаджеты

Sony представила дисплей с разрешением 16К

Обновлено в 12:08
Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль

Как сообщают очевидцы в соцсетях, автоледи пробила ограждение и вылетела на машине в реку Оккервиль.
Обновлено в 16:07
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Экономика

Знаменитый петербургский ИФЗ закупает фарфоровую посуду в Китае

Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»

14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Технологии

Минкомсвязи обсуждает вопрос по частотам для 5G

Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов сообщил, что наиболее привлекательными для 5G частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц располагают более десятка операторов фиксированной связи, однако вопрос об использовании этих частот в мобильной связи требует согласования и предварительных исследований.
Обновлено в 16:14
Наука

Носимое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови

Обновлено в 13:58
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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