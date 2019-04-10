Абызов пытался снять средства со своего счета до их арестаТАСС 04:38

Следствие арестовало счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и содержащегося под стражей. Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Технологии Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса» Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Авто Гибрид Karma Revero получил коллекционную версию Выпущенный в единичном экземпляре гибрид Karma Revero Black Ocean воплощает в себе новое направление бизнеса компании — создание коллекционных автомобилей по индивидуальному заказу.

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Энергетика США возобновили поставки венесуэльской нефти Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.

Происшествия В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Экономика Две трети бондов лизинговой компании ГТЛК купили европейские инвесторы Около 70% выпуска шестилетних облигаций на $500 млн от крупнейшей лизинговой компании России – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) купили европейские инвесторы, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Армия и оружие Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.

Космос В Сети выберут имя для крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы Пользователи интернета могут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы, говорится на сайте Планетологического общества.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Экономика Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.

Происшествия В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Транспорт В Челябинской области дополнительно появятся 45 видеопостов История вопроса Напомним, год назад конкурс на оказание услуг по видеонаблюдению на дорогах Челябинской области выиграла нижегородская компания, которая установила на аварийных участках свои видеокамеры.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Общество Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.

Авто Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Авто Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Путешествия Федор Конюхов снова попал в шторм Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.