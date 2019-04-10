Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра АбызоваРИА Новости 11:50

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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