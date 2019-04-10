Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра АбызоваРИА Новости 11:50
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Авто
Иностранцы честно рассказали, что они думают о Lada
Что думают о наших автомобилях в Боливии, рассказал сайт Sputnik Mundo.
Обновлено в 05:01
Общество
Прокуратура Якутии обнаружила свыше 600 нарушений в организации питания детей
«Всего прокурорами городов и районов в ходе проверки выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере организации питания детей, в целях устранения которых принято 275 мер реагирования», - утверждают в ведомстве.
Обновлено в 22:35
Общество
В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века
Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено в 22:13
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Происшествия
На Алтае прекратили дело обвиняемого в экстремизме Антона Ангела
Следователь выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в экстремизме жителя Алтайского края Антона Ангела, сообщает «Правозащита Открытки», адвокат которой Андрей Миллер представлял интересы обвиняемого.
Обновлено в 13:46
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено в 20:12
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено в 10:42
Общество
В Петербурге введут туристический сбор с иностранцев
Власти Санкт-Петербурга решили ввести туристический сбор для приезжающих в город иностранцев.
Обновлено в 11:24
Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено в 21:48
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Политика
В Индии пройдут парламентские выборы
Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых пройдет в четверг.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53