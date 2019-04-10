Происшествия
Суд арестовал имущество АбызоваФедералПресс вчера в 05:22
Сегодня, 10 апреля, во время заседания Московского городского суда было арестовано имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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Суд арестовал имущество бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова
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