Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра АбызоваРИА Новости вчера в 11:50
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Суд арестовал имущество бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова
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