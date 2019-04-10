Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра АбызоваРИА Новости вчера в 11:50

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд арестовал имущество бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова

Эхо Москвывчера в 23:05

Арестованный экс-гендиректор «Кузбассразрезугля» пытался вывести деньги со своего счёта

ВашГород.рувчера в 13:06

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

РИА Новостивчера в 11:50

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

ТАССвчера в 12:04

У Абызова арестовали два дома, три квартиры и больше 400 млн рублей

Интерфаксвчера в 12:03

Суд в Москве арестовал имущество Абызова

RT на русскомвчера в 12:01

Суд арестовал недвижимость Абызова и счета на 437 млн руб

РБКвчера в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Политика

Губернатор Виктор Томенко назначил министра финансов

Губернатор Виктор Томенко назначил Данила Ситникова заместителем председателя Правительства Алтайского края, министром финансов региона.
Обновлено в 00:55
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Обновлено в 01:50
Музыка

Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети

Ольга Бузова неоднократно находилась под натиском хейтеров, поэтому стала на защиту Лазарева, опубликовав на просторах Instagram видео, где она подпевает представленной на конкурс композиции коллеги.
Обновлено вчера в 13:17
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка

Обновлено в 00:31
Футбол

Аякс — Ювентус 1:1

"Аякс" дал бой "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Крупнейшие банки США искали у своих клиентов российские деньги

Крупнейшие кредитные организации США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов на предмет возможных признаков отмывания денег, поступающих из России.
Обновлено вчера в 23:06
Авто

Электрический седан Infiniti рассекретили до премьеры

В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании

В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Хоккей

Хоккейный «Спартак» возглавит экс-наставник сборной России Олег Знарок

Бывший главный тренер сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок в ближайшее время возглавит московский "Спартак".
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией

Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие

«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС

Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Технологии

Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500

Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Происшествия

Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа

Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное