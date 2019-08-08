Происшествия
Суд арестовал счета ФБК НавальногоРБК 07:52
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что наложил аресты на счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и еще более чем на сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.Коммерсантъ07:51
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Происшествия
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Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
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Скотланд-Ярд признал непричастность России к отравлению Скрипалей
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Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
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Транспорт
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Обновлено вчера в 10:14
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Актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля
В результате ДТП пострадали три человека. 75-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Мачете» на днях спас ребенка в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 07:43
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В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
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Обновлено вчера в 16:01
Общество
Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
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Экономика
Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг
Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 06:26
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Россияне перекрыли дорогу и начали танцевать лезгинку
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Обновлено в 05:25
Происшествия
В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов
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При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
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Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
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