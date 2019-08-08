с чего всё началось

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Политика Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.

Здоровье Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.

Политика В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии "Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.

Кино Уэсли Снайпс сыграет в сиквеле «Поездки в Америку» Актерский состав продолжения известной комедии "Поездка в Америку" 1988 года выпуска пополнился еще одной звездой прошлых лет.

Общество В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Авто Subaru объявила скидки на свои автомобили в августе В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

Политика Скотланд-Ярд признал непричастность России к отравлению Скрипалей Показательно, как в Скотланд-Ярде заявили о непричастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Транспорт Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы Глава Саратова Михаил Исаев выступил с официальным заявлением о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Армия и оружие В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.

Общество В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля В результате ДТП пострадали три человека. 75-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Мачете» на днях спас ребенка в Лос-Анджелесе.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Общество Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский предложил приравнять отечественное вино к сельскохозяйственным продуктам.

Экономика Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.

Происшествия Россияне перекрыли дорогу и начали танцевать лезгинку В Калуге 6 августа на пересечении улиц Марата и Кирова неизвестные перекрыли движение автомобилей, чтобы исполнить танец, похожий на лезгинку.

Происшествия В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов 44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.

Общество УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.