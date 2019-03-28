Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублейТАСС 12:04
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
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В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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Космос
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Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
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Технологии
Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры
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Авто
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Происшествия
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Политика
Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
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Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
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В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Российская армия получила первый новейший комплекс РЭБ «Палантин»
Одно из подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа получило первый новейший комплекс РЭБ «Палантин», сообщает 10 апреля пресс-служба ЗВО.
Обновлено в 11:52
Кино
41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».
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Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»
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Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Политика
Глава Госдепа США сравнил Голаны и Крым
Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что нельзя сравнивать ситуацию с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с РФ.
Обновлено в 00:47
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
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Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ
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Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Все — натуральное: молодая жена Цекало опубликовала фото топлес
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Первый телефон Apple 1993 года показали на видео
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Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59