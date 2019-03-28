Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублейТАСС 12:04

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

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Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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