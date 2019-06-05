Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУРИА Новости 13:15
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости. Подозреваемый Сергей Ходжоян будет находиться под стражей до второго августа.
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Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ
Агентство Москва14:30
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