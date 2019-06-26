Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра МосквыРБК вчера в 12:46
Подозреваемый в кражах у граждан, отравленных транквилизаторами, подмешанными в газировку, Мурат Сабанов арестован до 25 августа. Такое решение вынес в среду Таганский суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда. Сам подозреваемый ранее в среду на суде частично признал свою вину.
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Суд арестовал до 25 августа обвиняемого по делу об отравлении москвичей М.Сабанова
Агентство Москвавчера в 12:15
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