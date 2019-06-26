Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителяТАСС 12:34

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города. "Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Сабанова меру пресечения в виде ареста до 25 августа", - сказала судья Наталья Ларина.
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Суд арестовал подозреваемого в отравлении и грабеже москвичей

Медиазона12:17

Врач рассказал, как не умереть после встречи с «лимонадным отравителем»

Московский Комсомолец14:02

Суд арестовал московского отравителя

Москва 2412:16

Суд арестовал «московского отравителя»

РИА Новости12:53

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

ТАСС12:34

Суд арестовал до 25 августа обвиняемого по делу об отравлении москвичей М.Сабанова

Агентство Москва12:15

«Отравителя с Хохловки» арестовали на два месяца

Интерфакс12:21
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Армия и оружие

Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35

Обновлено в 22:58
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Политика

Теледебаты демократов-участников предвыборной гонки стартуют в США

В американском штате Флорида стартуют теледебаты членов Демократической партии США, претендующих на участие в президентских выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Происшествия

На Украине пожаловались на рабские трудовые условия в Польше

По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.
Обновлено в 15:50
Наука

В Крыму нашли окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария

Российские палеонтологи нашли в Крыму окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария, сообщается в Journal of Vertebrate Paleontology.
Обновлено в 15:10
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено в 11:09
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 10:13
Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:19
Космос

Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет

Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.
Обновлено в 06:01
Политика

Twitter запретит политическую рекламу в Канаде

Компания Twitter запретит в Канаде политическую рекламу в своей социальной сети до начала предвыборной кампании кандидатов и партий, участвующих в парламентских выборах.
Обновлено в 11:55
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Арестован фигурант дела о перестрелке «в стиле 90-х» во Владивостоке

Напомним, разборки в стиле 90-х произошли на парковке кинотеатра "Галактика" во Владивостоке 22 июня.
Обновлено в 22:05
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Общество

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 23:33
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Политика

Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 13:32
Политика

Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Политика

Абэ призвал лидеров G20 обсудить мировые правила цифровой экономики

Обновлено в 22:26
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