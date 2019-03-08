Суд арестовал подростка по делу об убийстве следователя ШишкинойRT на русском 09:23

Подчёркивается, что он арестован до 7 мая. По данным следствия, 17-летний подросток является посредником, а исполнителем убийства — Абдулазиз Абдулазизов, который ранее также был отправлен под арест. 7 марта СК сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве.

Суд арестовал подростка по делу об убийстве следователя Шишкиной

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