Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президентаВедомости 09:14

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс». Уточняется, что он арестован до 4 сентября.
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