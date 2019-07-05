Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президентаВедомости 09:14
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс». Уточняется, что он арестован до 4 сентября.
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Происшествия
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В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
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В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
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Спорт
Мужская сборная России победила Аргентину в матче Универсиады
Баскетболисты сборной России победили команду Аргентины в матче Универсиады.
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Суд в Польше решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни»
Напомним, что трагедия произошла в марте прошлого года. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек (среди них были дети).
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Происшествия
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