Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президентаРБК 08:17

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сам Воробьев сообщил, отвечая на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Воробьева назначили
 помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса.
Новая газета08:24

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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Взгляд.ру09:18

Помощник полпреда президента в УФО арестован по делу о госизмене

Интерфакс09:12

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

РБК09:35

Чем известен Александр Воробьев

Коммерсантъ10:38

Источник: задержанный по подозрению в госизмене помощник полпреда УрФО работал в Москве

ТАСС09:45

Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента

РИА Новости08:21

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене Александра Воробьева

РЕН ТВ09:11
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Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде напомнили об удлинённом оплачиваемом отпуске, который полагается некоторым категориям работников.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом

В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Футбол

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» без зрителей

Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с казанским «Рубином» 9 июля. Встреча состоится на тренировочной базе армейцев в Ватутинках.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский заговорил по-русски в Донбассе

Обновлено в 09:50
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 01:48
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Улан-Удэ следователь СК стрелял в полицейского

В Улан-Удэ следователь СК выстрелил из травматического пистолета в полицейского.
Обновлено в 09:25
Футбол

Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Футбол

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Общество

Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Футбол

«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды.
Обновлено в 10:35
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика

Папа Римский заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине

По слова понтифика, военный конфликт на Украине усугубляется пропагандистскими фальсификациями и религиозными манипуляциями.
Обновлено в 10:52
Технологии

«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех покажет решения для реализации проекта «умного города» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».
Обновлено в 03:54
Общество

В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок

Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Футбол

Кроос рассказал, что Роналду устраивал очень шумные вечеринки

Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, что португальский форвард Криштиану Роналду во время выступления за мадридский клуб устраивал шумные барбекю-вечеринки.
Обновлено в 10:38
Политика

Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
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