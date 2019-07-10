Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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"4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке", - сказала представитель суда. Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано.

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