Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства — Михаила Абызова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова

Происшествия В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Происшествия Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Наука Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Политика В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.

Политика Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад После того как Владимир Зеленский отменил парад в день независимости Украины, боевики «АТО» решили провести свой, «без денег, без чиновников», как они сами анонсировали на 24 августа.

Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Шоу-бизнес Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.

Политика Москва дала Лондону сутки на объяснение ситуации вокруг RT и Sputnik Ранее стало известно, что организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik и телеканалу RT.

Футбол Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".

Происшествия Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.

Музыка Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении» Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.

Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

Политика В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.