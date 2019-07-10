Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах АбызоваRT на русском вчера в 20:08

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства — Михаила Абызова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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