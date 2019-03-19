Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полицииРБК 06:10

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции. Об этом РБК рассказал общественный деятель Илья Большедворов.
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Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

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