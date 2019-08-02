Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июляРБК 11:22
Пресненский суд Москвы отправил под стражу до 27 сентября 21-летнего студента Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Жуков стал шестым обвиняемым по этому делу.
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с чего всё началось
Пресненский суд Москвы арестовал пятерых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Егора Жукова.Медиазона03:45
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