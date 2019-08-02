Происшествия

Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июляРБК 11:22

Пресненский суд Москвы отправил под стражу до 27 сентября 21-летнего студента Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Жуков стал шестым обвиняемым по этому делу.
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с чего всё началось

Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках»

Пресненский суд Москвы арестовал пятерых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Егора Жукова.
Медиазона03:45

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Пластиковая бутылка, мусорка и кричалки: из чего создают «Тверское дело» и кто стал его фигурантами

Дождь15:57

Фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев арестован до 27 сентября

Интерфакс05:47

Студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по делу о массовых беспорядках

Новая газета11:15

Суд арестовал шестого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля

ТАСС11:21

В Москве арестовали пятого фигуранта по делу о беспорядках

РИА Новости11:58

Алексея Миняйло отправили в СИЗО

Медиазона07:04

По делу о массовых беспорядках в Москве сегодня были арестованы 5 человек

Эхо Москвы15:00
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Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

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Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

В Совфеде оценили прекращение действия ДРСМД

Член Совфеда Игорь Морозов прокомментировал ситуацию с окончанием действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Обновлено в 07:37
Общество

Ипотека оказалась лекарством от разводов

Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
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Августовским пятничным вечером ведущая программы «Секрет на миллион» заказала пиццу с сыром и помидорами для позднего ужина.
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Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
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Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Футбол

Макелеле вернулся в «Челси» в роли тренера

Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих".
Обновлено в 13:10
Здоровье

«Росконтроль» рассказал, как не подхватить сальмонеллез и листериоз

«Росконтроль» рассказал, как не заболеть острыми инфекционными заболеваниями — сальмонеллезом и листериозом.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Челябинске выясняют причины гибели животных в контактном зоопарке

Полиция проводит проверку по факту гибели гусей и грызунов в контактном зоопарке, расположенном в парке имени Пушкина в центре Челябинска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре городского УМВД.
Обновлено в 10:46
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Происшествия

В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме

Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено в 13:30
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Наука

Названа главная основная причина развития рака

Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.
Обновлено в 14:46
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Футбол

Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл»

Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».
Обновлено вчера в 11:35
Наука

Созданы первые квантовые источники света

Обновлено в 08:48
Технологии

Половина пользователей Рунета проводит или смотрит стримы

Обновлено в 13:54
Культура

Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Политика

Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию

Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика

Путин встретился с и. о. губернатора Астраханской области Бабушкиным

Обновлено в 09:07
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Обновлено в 15:48
Общество

Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь

В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
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Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
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