с чего всё началось

Пресненский суд Москвы отправил под стражу до 27 сентября 21-летнего студента Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Жуков стал шестым обвиняемым по этому делу.

Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика В Совфеде оценили прекращение действия ДРСМД Член Совфеда Игорь Морозов прокомментировал ситуацию с окончанием действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.

Общество Ипотека оказалась лекарством от разводов Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Шоу-бизнес Может себе позволить: Кудрявцева заказала на ужин пиццу Августовским пятничным вечером ведущая программы «Секрет на миллион» заказала пиццу с сыром и помидорами для позднего ужина.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Культура Один из самых известных русских французов получил российский паспорт Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.

Футбол Макелеле вернулся в «Челси» в роли тренера Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих".

Происшествия В Челябинске выясняют причины гибели животных в контактном зоопарке Полиция проводит проверку по факту гибели гусей и грызунов в контактном зоопарке, расположенном в парке имени Пушкина в центре Челябинска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре городского УМВД.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Происшествия В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Наука Названа главная основная причина развития рака Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Футбол Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл» Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».

Культура Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3» Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Политика Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.