Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 05:31

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда. Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки).
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с чего всё началось

Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках»

Пресненский суд Москвы одновременно рассматривает ходатайство об аресте четверых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.
Медиазона03:45

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Арестован четвертый фигурант дела о беспорядках в Москве

Москва 2407:08

Суд арестовал четверых фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Москве

Дождь07:04

В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о беспорядках

РИА Новости07:07

Фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев арестован до 27 сентября

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Суд арестовал предпринимателя за участие в массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Пресненский суд арестовал троих фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Эхо Москвы07:00
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

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НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД

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Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
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Наука

Ученые доказали опасность похмелья для жизни

«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
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«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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Общество

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Происшествия

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Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

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Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
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Футбол

Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
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В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

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По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
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Под Тюменью 20-летний мужчина убил двух спящих соседей, поджег их дом

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Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

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