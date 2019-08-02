Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 05:31

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда. Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки).
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с чего всё началось

Аресты вместо выборов. Мера пресечения по делу о «массовых беспорядках»

Пресненский суд Москвы одновременно рассматривает ходатайство об аресте четверых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.
Медиазона03:45

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Суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

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Суд арестовал предпринимателя за участие в массовых беспорядках в Москве 27 июля

ТАСС07:15

Суд арестовал четверых фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Москве

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Фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев арестован до 27 сентября

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В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о беспорядках

РИА Новости07:07

Суд поместил Самариддина Раджабова под стражу

Медиазона06:05

Арестован четвертый фигурант дела о беспорядках в Москве

Москва 2407:08
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Политика

Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Политика

Оператор не намерен останавливать строительство «Северного потока-2»

Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток-2", намерены успешно завершить его, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream-2 AG Стеффена Эбера.
Обновлено в 03:03
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Спорт

Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира

Обновлено в 06:30
Гаджеты

Спрос на смартфоны по trade-in вырос в 6 раз

С июля 2018 года по июль 2019 года число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 08:12
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО

В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву

Обновлено в 08:14
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое

Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Раненного в Турции белорусского дипломата выписали из больницы

Пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева выписали из больницы, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Шупляк.
Обновлено в 08:10
Авто

Renault Duster получил новый мотор

Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Созданный для «Ратника» парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе

Конструкция новейшего парашюта Д-14 "Шелест", разработанного для десантирования в экипировке "Ратник", позволяет бойцам вступать в бой и вести огонь из штатного стрелкового оружия, находясь еще в воздухе.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе

Обновлено в 07:44
Общество

Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

Обновлено в 06:57
Спорт

Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль

Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Музыка

Maruv выпустила новую песню на русском языке

Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол

Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»

Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский подтвердил заявление главы офиса президента об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении.
Обновлено в 08:36
Интернет

Apple приостановила прослушивание пользователей Siri

Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Музыка

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол

ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро

Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
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