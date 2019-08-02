Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 05:31
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда. Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки).
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с чего всё началось
Пресненский суд Москвы одновременно рассматривает ходатайство об аресте четверых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.Медиазона03:45
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Происшествия
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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
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