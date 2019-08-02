Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 05:31
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда. Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки).
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с чего всё началось
Пресненский суд Москвы арестовал четверых участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.Медиазона03:45
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Футбол
«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом
Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»
Обновлено в 10:15
Авто
В Японии в июле выросли продажи автомобилей
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Обновлено в 09:02
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Политика
МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
Обновлено в 09:34
Политика
В офисе Зеленского не слышали об отставке Богдана
Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию распространившуюся в украинских СМИ о том, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:37
Здоровье
Минздрав заявил о снижении числа пациентов с наркологическими диагнозами
Как говорится в статистическом сборнике Минздрава за прошлый год, опубликованном в пятницу, 2 августа, число пациентов, которым впервые в жизни установили диагноз и взяли под диспансерное наблюдение психоневрологическими и наркологическими организациями, составило более 90,9 тыс. в 2018 году.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, сняли из космоса.
Обновлено в 09:33
Политика
На Украине сообщили о допросах получающих российские паспорта жителей Донбасса
МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.
Обновлено в 09:47
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»
28-летний житель Петербурга сообщил следователям причину убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 08:48
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Минздрав назвал регионы, где рак выявляют слишком поздно
Запущенные онкологические заболевания в 2018 году чаще всего выявляли в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Тульской, Брянской и Магаданской областях.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Технологии
Карты «Мир» оснастят отечественным чипом
АФК "Система" и "Ростех" оснастят карты "Мир" отечественным чипом, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной платежной системы.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53