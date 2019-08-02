с чего всё началось

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве. Под стражу до конца сентября помещен Иван Подкопаев, сообщили РБК в пресс-службе суда. Подкопаева арестовали по ст. 212 (массовые беспорядки).

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Армия и оружие Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".

Футбол «Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Политика МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.

Политика В офисе Зеленского не слышали об отставке Богдана Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию распространившуюся в украинских СМИ о том, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал в отставку.

Здоровье Минздрав заявил о снижении числа пациентов с наркологическими диагнозами Как говорится в статистическом сборнике Минздрава за прошлый год, опубликованном в пятницу, 2 августа, число пациентов, которым впервые в жизни установили диагноз и взяли под диспансерное наблюдение психоневрологическими и наркологическими организациями, составило более 90,9 тыс. в 2018 году.

Армия и оружие Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, сняли из космоса.

Политика На Украине сообщили о допросах получающих российские паспорта жителей Донбасса МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодном августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.

Политика Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.

Общество Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.

Здоровье Минздрав назвал регионы, где рак выявляют слишком поздно Запущенные онкологические заболевания в 2018 году чаще всего выявляли в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Тульской, Брянской и Магаданской областях.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.

Технологии Карты «Мир» оснастят отечественным чипом АФК "Система" и "Ростех" оснастят карты "Мир" отечественным чипом, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной платежной системы.