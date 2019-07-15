Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» МазуроваРИА Новости 11:53
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк".
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Дмитрий Мазуров задержан по делу о кредите Сбербанка Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров.Коммерсантъвчера в 15:51
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Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
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Обновлено в 08:35
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Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах
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В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
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Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
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Обновлено в 12:26
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В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
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Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
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Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
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Тесты источника показали, что в обновлённом MacBook Air установлен более медленный накопитель.
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На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
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Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране
Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
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Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Болельщики "Локомотива" освистали полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию в матче 1-го тура чемпионата России.
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
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Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
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Происшествия
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В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
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Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
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Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
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«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
Обновлено в 09:07
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Вышел финальный трейлер польской экранизации «Ведьмака»
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В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
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