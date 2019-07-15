Дмитрий Мазуров задержан по делу о кредите Сбербанка Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров.

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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк".

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