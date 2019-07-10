Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра АбызоваИзвестия вчера в 21:03

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.
ТАССвчера в 20:01

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Суд арестовал миллиарды Абызова

Газета.Ru00:52

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

ТАССвчера в 20:01

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Известиявчера в 21:03

Суд арестовал около €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

РБКвчера в 20:59

Суд арестовал около €122 млн на счетах Абызова

Коммерсантъвчера в 20:23

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова

RT на русскомвчера в 20:08

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Эхо Москвывчера в 21:03
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