Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра АбызоваИзвестия вчера в 21:03
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.ТАССвчера в 20:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Обновлено вчера в 21:14
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Супермодель Адриана Лима встречается с коротышкой
Одна из самых красивых девушек мира, 38-летняя Адриана Лима, меняет мужчин как перчатки. Сейчас у нее появился новый бойфренд.
Обновлено вчера в 00:02
Происшествия
«Тяжелее всего было доставать детей»: самарский спасатель — об операции на затонувшей «Булгарии»
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:43
Музыка
Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»
Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Показано видео с рисующим танком
Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу
Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Обновлено вчера в 05:32
Культура
Ольга Бузова улетела во Францию на съемки «Форта Боярд»
Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме моментом ожидания вылета.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы "принести добро" своей стране, заявила лидер политической силы Ирма Инашвили.
Обновлено вчера в 17:22
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено 08 июля в 01:42
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37