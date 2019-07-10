Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

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