Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра АбызоваИзвестия вчера в 21:03

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.
ТАССвчера в 20:01

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Суд арестовал около €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

РБКвчера в 20:59

Адвокат Абызова из СМИ узнал об аресте €121,7 млн на банковских счетах экс-министра

ТАСС01:55

Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро

РИА Новости00:50

Суд арестовал миллиарды Абызова

Газета.Ru00:52

Басманный суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на счетах Михаила Абызова

Эхо Москвы06:30

Суд арестовал почти €122 млн на счетах Абызова

Коммерсантъвчера в 20:23

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова

RT на русскомвчера в 20:08
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Энергетика

Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже

На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Футбол

В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»

Обновлено в 06:23
Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

«По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 06:41
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Футбол

«Барселоне» не хватило денег на Гризманна

«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 06:33
Политика

Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской

Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Общество

Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём

Обновлено в 00:23
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Здоровье

Больницу обязали найти отсутствующее медоборудование

Еланский районный суд признал бездействие по вопросу оснащения больницы незаконным и обязал учреждение в течении 6 месяцев обеспечить отделения необходимым оборудованием.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ

Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
Обновлено в 05:31
Общество

Две трети россиян не получают оплату за сверхурочный труд

Эксперты добавляют, что доля трудящихся сверхурочно россиян может быть гораздо выше, поскольку исследование проводилось только среди официально трудоустроенных граждан, в то время как значительная часть наших соотечественников работает без оформления или на фрилансе.
Обновлено в 05:01
Транспорт

Первый поезд по новым станциям подземки Петербурга пустят 19 июля

Обновлено в 02:57
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика

Москва дала Лондону сутки на объяснение ситуации вокруг RT и Sputnik

Ранее стало известно, что организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik и телеканалу RT.
Обновлено вчера в 12:57
Единоборства

Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
Обновлено в 04:56
Гаджеты

Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R

Обновлено вчера в 18:09
Политика

Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
Политика

Трамп назвал глупым британского посла в США

Ранее посол в дипломатической переписке раскритиковал работу администрации американского президента Президент США Дональд Трамп ответил британскому послу Киму Дэрроку, который назвал его окружение некомпетентным.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

Обновлено в 06:16
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Кино

В США скончался актер из фильма «Люди в черном»

Обновлено в 02:53
Происшествия

День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище

10 июля 2011 года на территории Татарстана затонул теплоход Булгария. Спасти удалось 79 пассажиров и членов экипажа, 201 человек – погиб.
Обновлено в 03:38
Происшествия

На Красной площади задержали митингующих крымских татар

В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Политика

Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 06:37
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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