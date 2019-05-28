Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы БезделоваКоммерсантъ вчера в 13:45
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.ТАССвчера в 12:59
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Осужденный экс-глава Росграницы Безделов арестован по новому делу о мошенничестве
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