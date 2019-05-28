Суд арестовал экс-главу Росграницы БезделоваКоммерсантъ вчера в 13:45

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

с чего всё началось

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Шоу-бизнес Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.

Общество Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики «В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Экономика Команда Осипова планирует за 16 лет раскачать экономику Забайкалья до роста ВРП в 2 раза Члены правительства, сформированного временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова, подготовили план развития экономики региона до 2035 года, по которому внутренний региональный продукт увеличится с 319 миллиардов рублей до 650 миллиардов рублей, сообщил 29 мая первый вице-премьер Забайкалья Евгений Орачевский.

Политика Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Происшествия В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье В Томске полицейские задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса России как одного из лидеров преступного мира региона.

Общество Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.

Общество Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.

Армия и оружие Стало известно число заказанных истребителей Су-35С Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.

Политика Вучич: Полиция Косова задержала россиянина Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.

Авто GAC-NIO представляет бренд Hycan и концептуальный электрический внедорожник Совместное предприятие GAC-NIO представило новый бренд Hycan, который займёт позицию между двумя крупными китайскими марками.

Технологии Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие В Минобороны назвали методы США по дестабилизации России Американская корпорация RAND подготовила доклад с указанием необходимых методов давления на Россию с целью ее дестабилизации, сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.