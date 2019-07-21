В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба городских судов Петербурга.

Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в Петербурге

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