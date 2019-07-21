Происшествия
Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в ПетербургеREGNUM 09:19
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба городских судов Петербурга.
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В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро
КП - Санкт-Петербург08:16
Фетулаха Гамдулаева, ранившего ножом пассажиров метро, заключили под стражу
Телеканал Санкт-Петербург07:33
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