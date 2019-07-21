Происшествия
Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в ПетербургеREGNUM 09:19
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба городских судов Петербурга.
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Фетулаха Гамдулаева, ранившего ножом пассажиров метро, заключили под стражу
Телеканал Санкт-Петербург07:33
В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро
КП - Санкт-Петербург08:16
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Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
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Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня фото младшей дочери.
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«Хуже, чем при Порошенко, не будет». Одесса на досрочных парламентских выборах
Воскресные улицы возле избирательных участков заполнены людьми, которые идут голосовать в ожидании лучшего Пять лет назад, 26 октября 2014 года, во время досрочных парламентских выборов в Верховную Раду Украины, одесские улицы были живой декорацией к фильму о немецко-румынской оккупации Одессы 1941-44 годов.
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В Полтаве вандалы осквернили памятник Ватутину
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При пожаре в брянском доме престарелых погиб человек
71-летний мужчина стал жертвой пожара в брянском интернате для престарелых.
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Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
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Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаку боевиков на юге Идлиба
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В Домбаровском районе из-за пожара вблизи села ввели режим ЧС
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Кино
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Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
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Тренер «Рубина» Декампо: «По ходу игры посмотрим, какой будет результат и будем ли мы довольны ничьей»
Встреча пройдет в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).
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Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
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