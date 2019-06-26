Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра МосквыРБК 12:46

Подозреваемый в кражах у граждан, отравленных транквилизаторами, подмешанными в газировку, Мурат Сабанов арестован до 25 августа. Такое решение вынес в среду Таганский суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда. Сам подозреваемый ранее в среду на суде частично признал свою вину.
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Суд арестовал подозреваемого в отравлении и грабеже москвичей

Медиазона12:17

«Отравителя с Хохловки» арестовали на два месяца

Интерфакс12:21

Суд арестовал до 25 августа обвиняемого по делу об отравлении москвичей М.Сабанова

Агентство Москва12:15

Суд арестовал «московского отравителя»

РИА Новости12:53

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

ТАСС12:34

Суд арестовал московского отравителя

Москва 2412:16

В Москве арестовали серийного отравителя

RT на русском14:17
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Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Здоровье

В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек

За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.
Обновлено в 05:20
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Космос

Израиль отказался от полетов на Луну

Обновлено в 07:42
Армия и оружие

ФСВТС подтвердила победу в тендере на поставку ПЗРК «Игла-С» в Индию

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев подтвердил победу в тендере на поставку ПЗРК "Игла-С" в Индию.
Обновлено в 14:11
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Обновлено в 12:40
Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Политика

Косачев назвал восстановление прав России в ПАСЕ поражением русофобов

26 июня ПАСЕ полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации, восстановив ее права в полном объеме.
Обновлено в 13:24
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено вчера в 07:49
Театры

Бояков «побрезгал» видеообращением актеров МХАТ

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что испытывает чувство брезгливости в связи с видеообращением актеров труппы, потребовавших возвращения на должность бывшего худрука театра Татьяны Дорониной.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний

В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено в 15:14
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которому в среду исполнилось 75 лет, с юбилеем и вручил ему подарки на заседании Государственного совета.
Обновлено в 07:26
Политика

В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост

По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
Политика

Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:03
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в прокуратуру

Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:36
Политика

Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России

Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:43
Авто

Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях

Во время презентации вседорожника Kia Seltos в Южной Корее производитель впервые опубликовал фотографии интерьера новинки.
Обновлено в 11:30
Транспорт

Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера

Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.
Обновлено в 00:45
Как работают Яндекс.Новости?
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