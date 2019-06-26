Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»РИА Новости 12:53
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Суд арестовал до 25 августа обвиняемого по делу об отравлении москвичей М.Сабанова
Агентство Москва12:15
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