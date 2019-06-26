Суд арестовал «московского отравителя»РИА Новости 12:53

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.

Технологии Google в России грозит штраф до 700 тысяч рублей Что касается Google, то эта компания, как сообщается, не обеспечивает должную фильтрацию запрещённого в России контента.

Общество Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.

Политика В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

Политика В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Происшествия На северо-востоке Испании бушует сильный лесной пожар Лесной пожар начался в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Авто Названы топ-10 марок самых узнаваемых антифризов в России Опросив автовладельцев, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили ТОП-10 самых узнаваемых производителей охлаждающей жидкости в России.

Экономика В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19% По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.

Технологии Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.

Общество В Коми, Якутии и Дагестане будут созданы новые национальные парки Минприроды России разработаны проекты постановлений Правительства РФ о создании национальных парков «Койгородский» в Республике Коми, «Кыталык» в Республике Саха (Якутия), «Самурский» в Республике Дагестан.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Культура Уникальная Библия Пискатора выставлена в Третьяковской галерее Настольная книга русских иконописцев — Библия Пискатора — впервые выставляется в Третьяковской галерее.