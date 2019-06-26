Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»РИА Новости 12:53

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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«Сказал, что ему стыдно»: как арестовывали отравителя с Чистых прудов

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Суд арестовал московского отравителя

Москва 2412:16

Суд арестовал «московского отравителя»

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«Отравителя с Хохловки» арестовали на два месяца

Интерфакс12:21

Суд арестовал подозреваемого в отравлении и грабеже москвичей

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Суд арестовал до 25 августа обвиняемого по делу об отравлении москвичей М.Сабанова

Агентство Москва12:15
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Экономика

Счетная палата нашла у таможни нарушения на 1 млрд рублей

Счетная палата нашла финансовые нарушения в работе Центральной базовой таможни в Москве.
Обновлено в 19:14
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Музыка

Карди Би презентовала клип Press

Обновлено в 16:43
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес

Умер биологический отец Эминема

Обновлено в 11:26
Экономика

Инфляция сдвинулась с нулевой отметки

С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.
Обновлено в 14:23
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

Huawei открыла отдельный магазин для Honor и объявила выгодные скидки

Бренд Honor объявил об открытии собственного официального интернет-магазина.
Обновлено в 11:59
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке

Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Актер сериала «Кадетство» Сергей Жолобов сдал ДНК-тест на отцовство

Актер запомнился зрителям благодаря роли в сериале «Кадетство» – там он играл папу одного из курсантов.
Обновлено в 14:17
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Политика

Комитет конгресса США одобрил санкции против «Северного потока - 2»

Как сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, 26 июня члены комитета единогласно проголосовали за введение ограничительных мер в отношении строящихся газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 17:50
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
Обновлено в 15:50
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Кино

Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 02:04
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Космос

NASA покажет сотни лунных камней, собранных во время миссии «Аполло»

NASA покажет ценные образцы лунных камней, которые были собраны астронавтами во время миссии "Аполло".
Обновлено в 03:05
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Политика

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
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