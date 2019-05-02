Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяцаRT на русском 04:53

«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда. 30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.
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Суд арестовал министра экономики Дагестана

РБК05:52

Министра экономики Дагестана отправили под арест

РИА Новости05:40

Главу Минэкономики Дагестана арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей

ТАСС04:46

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

RT на русском04:53

Осман Хасбулатов заключен под стражу

Дагестанская правда06:39

Осман Хасбулатов арестован на 10 суток

Черновик06:23

Осман Хасбулатов арестован на два месяца по подозрению в хищении более 20 млн рублей

Махачкалинские известия05:53
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Политика

Лукашенко призвал профсоюзы следить за ценами

Одной из важных стали вопросы ценообразования. Президент призвал профсоюзы следить за ситуацией с образованием цен в стране.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 07:08
Общество

Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники

Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге

Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Футбол

Мюллер может продолжить карьеру в Серии А

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Ради сына. Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе

Говоря о причинах случившегося, Собчак заявила, что они не смогли сохранить свою любовь, при этом она не стала упоминать о романе с режиссером Константином Богомоловым. скриншот Instagram Stories Ксении Собчак и Максима Виторгана О личной жизни Виторгана после развода до недавнего времени ничего не сообщалось.
Обновлено в 07:26
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Обновлено в 09:31
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено в 08:59
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Футбол

Месси забил 600-й гол за «Барселону»

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Политика

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади

Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:32
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Политика

США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Технологии

В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS

В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
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Руслан Хасбулатов
Российский политик
Российский политический деятель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель Верховного Совета Российской Федерации, сначала сподвижник первого президента России Бориса Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник российского конституционного кризиса до октября 1993, в 1994 году - организатор так называемой «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне. С 1994 года - заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
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