Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяцаRT на русском 04:53
«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда. 30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.
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Осман Хасбулатов арестован на два месяца по подозрению в хищении более 20 млн рублей
Махачкалинские известия05:53
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Политика
Лукашенко призвал профсоюзы следить за ценами
Одной из важных стали вопросы ценообразования. Президент призвал профсоюзы следить за ситуацией с образованием цен в стране.
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Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
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Происшествия
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Общество
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Политика
Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
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Обновлено в 07:08
Общество
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Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге
Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Футбол
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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
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Шоу-бизнес
Ради сына. Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе
Говоря о причинах случившегося, Собчак заявила, что они не смогли сохранить свою любовь, при этом она не стала упоминать о романе с режиссером Константином Богомоловым. скриншот Instagram Stories Ксении Собчак и Максима Виторгана О личной жизни Виторгана после развода до недавнего времени ничего не сообщалось.
Обновлено в 07:26
Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
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В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено в 08:59
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
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Обновлено вчера в 16:52
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Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади
Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:32
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
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Технологии
В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS
В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29