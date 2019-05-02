Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяцаRT на русском 04:53

«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда. 30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд арестовал министра экономики Дагестана

РБК05:52

Министра экономики Дагестана отправили под арест

РИА Новости05:40

Осман Хасбулатов арестован на два месяца по подозрению в хищении более 20 млн рублей

Махачкалинские известия05:53

Главу Минэкономики Дагестана арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей

ТАСС04:46

Осман Хасбулатов заключен под стражу

Дагестанская правда06:39

Осман Хасбулатов арестован на 10 суток

Черновик06:23

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

RT на русском04:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Спорт

Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт

Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы

В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Экономика

Китай продолжает развитие транспортной инфраструктуры

Большая часть финансовых вложений в транспортную инфраструктуру была направлена в дорожное строительство, а самые быстрые темпы роста зафиксированы в отрасли водного транспорта.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Футбол

Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»

Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 04:00
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

Обновлено в 04:47
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Авто

Jaguar E-Pace представляет особую версию Checkered Flag

Британская компания Jaguar разбавила модельный ряд Checkered Flag новой специальной версией внедорожника E-Pace.
Обновлено в 10:23
Авто

FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6

Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

Обновлено в 11:17
Космос

Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения

Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой

Обновлено в 08:49
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Украинские нацисты демонстративно пришли на Куликово поле с шашлыками

Обновлено в 11:59
Футбол

«Атлетико» сыграет против звёзд МЛС

"Атлетико" проведёт матч против команды всех звёзд МЛС, сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 31 июля в Орландо.
Обновлено в 12:23
Общество

Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области

В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика

Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Происшествия

На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.
Обновлено в 13:17
Космос

Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе

Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Более 130 американских военных прибыли на Украину тренировать ВСУ

Более 130 американских военных прибыли на Украину, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил по стандартам НАТО, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено в 10:46
Общество

В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров

В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено в 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Руслан Хасбулатов
Российский политик
Российский политический деятель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель Верховного Совета Российской Федерации, сначала сподвижник первого президента России Бориса Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник российского конституционного кризиса до октября 1993, в 1994 году - организатор так называемой «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне. С 1994 года - заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное