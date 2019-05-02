Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяцаRT на русском 04:53
«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда. 30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Осман Хасбулатов арестован на два месяца по подозрению в хищении более 20 млн рублей
Махачкалинские известия05:53
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Спорт
Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт
Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы
В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Экономика
Китай продолжает развитие транспортной инфраструктуры
Большая часть финансовых вложений в транспортную инфраструктуру была направлена в дорожное строительство, а самые быстрые темпы роста зафиксированы в отрасли водного транспорта.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 04:00
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Авто
Jaguar E-Pace представляет особую версию Checkered Flag
Британская компания Jaguar разбавила модельный ряд Checkered Flag новой специальной версией внедорожника E-Pace.
Обновлено в 10:23
Авто
FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации
Обновлено в 11:17
Космос
Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения
Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Атлетико» сыграет против звёзд МЛС
"Атлетико" проведёт матч против команды всех звёзд МЛС, сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 31 июля в Орландо.
Обновлено в 12:23
Общество
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Происшествия
На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.
Обновлено в 13:17
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Более 130 американских военных прибыли на Украину тренировать ВСУ
Более 130 американских военных прибыли на Украину, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил по стандартам НАТО, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено в 10:46
Общество
В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров
В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено в 11:29