Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяцаRT на русском 04:53

«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда. 30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.
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Суд арестовал министра экономики Дагестана

РБК05:52

Министра экономики Дагестана отправили под арест

РИА Новости05:40

Осман Хасбулатов арестован на два месяца по подозрению в хищении более 20 млн рублей

Махачкалинские известия05:53

Главу Минэкономики Дагестана арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей

ТАСС04:46

Осман Хасбулатов заключен под стражу

Дагестанская правда06:39

Осман Хасбулатов арестован на 10 суток

Черновик06:23

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

RT на русском04:53
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«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

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На Украине газ для населения стал дешевле

На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.
Обновлено вчера в 15:19
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

«Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.
Обновлено в 07:27
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Обновлено вчера в 14:32
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Политика

Болтон уговаривает Трампа начать военную операцию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не хочет вторгаться в Венесуэлу, к этому его подталкивает помощник по национальной безопасности Джон Болтон, передает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:06
Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
Обновлено в 05:29
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в секторе Газа», - говорится в заявлении.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Возмущенный Петросян покинул Россию

Артист эстрады Евгений Петросян, чья личная жизнь в последнее время чаще обсуждается, чем его творчество, решил уехать из России на майские праздники.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Новый внедорожник Kia Xceed, являющийся модифицированной версией хэтчбека Ceed, рассекретили до официальной премьеры.
Обновлено в 01:36
Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для части украинцев

Президент Владимир Путин упростил получение российского гражданства некоторым категориям граждан Украины и других стран.
Обновлено вчера в 06:56
Здоровье

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
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Авто

Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика

Обновлено в 04:37
Здоровье

Народные средства при проблемах с желудком

Как и было сказано, основными причинами для неправильной работы кишечника являются стресс, малая физическая активность и неправильное питание.
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Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
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8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Культура

Звезда «Игры престолов» вышла замуж

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
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Армия и оружие

Турки показали свое оружие из «Звездных войн»

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Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера

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Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
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Руслан Хасбулатов
Российский политик
Российский политический деятель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель Верховного Совета Российской Федерации, сначала сподвижник первого президента России Бориса Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник российского конституционного кризиса до октября 1993, в 1994 году - организатор так называемой «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне. С 1994 года - заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
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