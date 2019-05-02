Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяцаRT на русском 04:53
«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда. 30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Осман Хасбулатов арестован на два месяца по подозрению в хищении более 20 млн рублей
Махачкалинские известия05:53
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Энергетика
На Украине газ для населения стал дешевле
На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
«Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.
Обновлено в 07:27
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Обновлено вчера в 14:32
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Политика
Болтон уговаривает Трампа начать военную операцию в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп не хочет вторгаться в Венесуэлу, к этому его подталкивает помощник по национальной безопасности Джон Болтон, передает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:06
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
Обновлено в 05:29
Политика
Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»
«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа
«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в секторе Газа», - говорится в заявлении.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Возмущенный Петросян покинул Россию
Артист эстрады Евгений Петросян, чья личная жизнь в последнее время чаще обсуждается, чем его творчество, решил уехать из России на майские праздники.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Новый внедорожник Kia Xceed, являющийся модифицированной версией хэтчбека Ceed, рассекретили до официальной премьеры.
Обновлено в 01:36
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для части украинцев
Президент Владимир Путин упростил получение российского гражданства некоторым категориям граждан Украины и других стран.
Обновлено вчера в 06:56
Здоровье
Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением
Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Авто
Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика
Обновлено в 04:37
Здоровье
Народные средства при проблемах с желудком
Как и было сказано, основными причинами для неправильной работы кишечника являются стресс, малая физическая активность и неправильное питание.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Гаджеты
8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Культура
Звезда «Игры престолов» вышла замуж
Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Турки показали свое оружие из «Звездных войн»
Обновлено в 06:55
Футбол
Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера
Обновлено в 03:33
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52