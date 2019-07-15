Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета ШишканаРИА Новости 12:03

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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«Вор в законе» Шишканов арестован на два месяца

Интерфакс12:05

Дело кандидата в главные воры России рассмотрят в суде

Телеканал 360°07:38

Криминальный авторитет Шишкан взят под арест

Газета.Ru12:54

«Авторитет» Шишкан отказался показать татуировки следователям

Росбалт10:43

Суд арестовал вора в законе Шишкана

Московский Комсомолец12:09

Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

ТАСС11:56

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

РИА Новости12:03
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Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Авто

Появились фотографии салона новой Skoda Octavia

Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Здоровье

Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу

Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что одного желания употреблять насекомых в пищу недостаточно: — Психологически очень некомфортно употреблять такую непривычную пищу, ее нет в нашей памяти на генетическом уровне.
Обновлено в 12:24
Авто

За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%

За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.
Обновлено в 03:25
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Технологии

Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м

В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш

Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Политика

Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД

Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено в 06:58
Политика

МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Политика

Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Интернет

В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека

Обновлено в 11:33
Культура

Эмин Агаларов стал владельцем известного российского издания

Популярный российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов стал владельцем российского журнала "ОК!".
Обновлено в 07:46
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Политика

В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Авто

Новый Suzuki Jimny превратили в Гелендваген

Тюнинг-контора Fast Car Service базирующаяся в Дубае, подготовила пакет доработок для нового внедорожника Suzuki Jimny.
Обновлено в 08:21
Наука

Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии

В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).
Обновлено 13 июля в 11:06
Политика

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Общество

Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность

Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Недвижимость

Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве

В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.
Обновлено в 04:14
Происшествия

«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра

Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Главное