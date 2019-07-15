Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета ШишканаРИА Новости 12:03
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Авто
Появились фотографии салона новой Skoda Octavia
Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Здоровье
Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу
Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что одного желания употреблять насекомых в пищу недостаточно: — Психологически очень некомфортно употреблять такую непривычную пищу, ее нет в нашей памяти на генетическом уровне.
Обновлено в 12:24
Авто
За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%
За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.
Обновлено в 03:25
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Технологии
Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м
В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш
Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Политика
Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД
Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено в 06:58
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Политика
Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Интернет
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено в 11:33
Культура
Эмин Агаларов стал владельцем известного российского издания
Популярный российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов стал владельцем российского журнала "ОК!".
Обновлено в 07:46
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Авто
Новый Suzuki Jimny превратили в Гелендваген
Тюнинг-контора Fast Car Service базирующаяся в Дубае, подготовила пакет доработок для нового внедорожника Suzuki Jimny.
Обновлено в 08:21
Наука
Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии
В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).
Обновлено 13 июля в 11:06
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Общество
Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность
Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Недвижимость
Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве
В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.
Обновлено в 04:14
Происшествия
«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра
Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43