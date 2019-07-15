Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета ШишканаРИА Новости 12:03

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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«Вор в законе» Шишканов арестован на два месяца

Интерфакс12:05

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

РИА Новости12:03

Дело кандидата в главные воры России рассмотрят в суде

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«Авторитет» Шишкан отказался показать татуировки следователям

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Криминальный авторитет Шишкан взят под арест

Газета.Ru12:54
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Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
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В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат

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Названы три продукта, провоцирующие образование тромбов

Врачи назвали три продукта, способствующие образованию сгустков крови в кровеносных сосудах.
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Армия и оружие

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 13:19
Гаджеты

Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ

По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
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Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
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Общество

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Происшествия

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

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Экономика

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Сервис "Яндекс.Такси" решил купить программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет", акционеры "Везет" в результате получат до 3,6% акций "Яндекса.Такси" и до $71,5 млн.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Обновлено в 07:22
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
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Бывшая девушка Прохора Шаляпина родила сына

Несколько месяцев назад бывшая девушка артиста Татьяна Гудзева заявила, что ждет от него ребенка.
Обновлено в 12:29
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
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Шоу-бизнес

Дана Борисова уехала в Киев для участия в шоу «Пацанки»

Дана Борисова отправилась в Киев, где поучаствует в шоу «Пацанки».
Обновлено в 12:22
Музыка

Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено вчера в 13:00
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Болельщики "Локомотива" освистали полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию в матче 1-го тура чемпионата России.
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Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

Обновлено в 13:57
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
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Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июля

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Общество

У берегов Великобритании нашли медузу размером с человека

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
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