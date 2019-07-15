Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета ШишканаРИА Новости 12:03

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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«Вор в законе» Шишканов арестован на два месяца

Интерфакс12:05

Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

ТАСС11:56

Криминальный авторитет Шишкан взят под арест

Газета.Ru12:54

«Авторитет» Шишкан отказался показать татуировки следователям

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Суд арестовал вора в законе Шишкана

Московский Комсомолец12:09

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

РИА Новости12:03

Дело кандидата в главные воры России рассмотрят в суде

Телеканал 360°07:38
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Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Здоровье

Региональный гериатрический центр появится в Вологде

Региональный гериатрический центр до конца 2019 года планируется создать на базе областного госпиталя ветеранов войн.
Обновлено в 10:02
Единоборства

Мейвезер может стать промоутером боя Бибера с Томом Крузом

Обновлено в 08:16
Теннис

Халеп станет знаменосцем Румынии на Олимпиаде в Токио

Обновлено в 17:29
Происшествия

Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Обновлено в 14:35
Происшествия

Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

Олимпийский чемпион 1984 года и бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности

Обновлено в 15:05
Общество

Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев завершают переговоры об объединительном бое

Обновлено в 16:39
Общество

Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление

Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Футбол

Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»

Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.
Обновлено в 16:24
Политика

Минфин США «серьёзно обеспокоен» новой криптовалютой от Facebook

Министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что планы компании Facebook выпустить в обращение свою криптовалюту Libra в 2020 году вызывают "очень серьёзную обеспокоенность" в правительстве.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Не может быть: США нашли уязвимость в российских С-400

Обновлено в 17:54
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Недвижимость

Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве

В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Сын депутата насмерть сбил двоих пешеходов под Челябинском

За рулем автомобиля, насмерть сбившего двоих людей под Челябинском, находился сын местного депутата Руслан Имангулов.
Обновлено в 11:19
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»

15 июля компания «Яндекс.Такси» объявила о заключении сделки, в рамках которой приобретает активы группы «Везет», включающие программное обеспечение и колл-центры группы.
Обновлено в 08:19
Политика

США хотят с помощью России вернуться на Луну

Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия и другие страны, имеющие отношение к Международной космической станции, присоединились к американской программе по возвращению на Луну.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Основатель нефтяной компании «Новый поток» задержан в Москве

В московском аэропорту Шереметьево задержан основатель нефтяной компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров.
Обновлено в 02:59
Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Культура

Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино

В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку «Примера интонации» по заявлению о возможном хищении денег.
Обновлено в 04:28
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли

Обновлено в 09:36
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе

Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено в 14:09
Игры

Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон

Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
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