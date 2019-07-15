Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета ШишканаРИА Новости 12:03

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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«Вор в законе» Шишканов арестован на два месяца

Интерфакс12:05

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

РИА Новости12:03

«Авторитет» Шишкан отказался показать татуировки следователям

Росбалт10:43

Криминальный авторитет Шишкан взят под арест

Газета.Ru12:54

Суд арестовал вора в законе Шишкана

Московский Комсомолец12:09

Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

ТАСС11:56

Дело кандидата в главные воры России рассмотрят в суде

Телеканал 360°07:38
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В 2020 году Евпатория установит связь с космосом

Обновлено в 06:33
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Азербайджане умерла одна из пострадавших при падении ветки дерева

Одна из 19 пострадавших в результате падения ветки дерева в городе Шеки на северо-западе Азербайджана скончалась.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Футбол

Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»

Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.
Обновлено в 16:24
Политика

Министр обороны Германии уйдет в отставку

Урсула фон дер Ляйен уйдет в отставку с поста министра обороны Германии независимо от исхода голосования в Европарламенте.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика

Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий

Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию

Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»

Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
Обновлено в 11:07
Авто

Fiat 500 пополнит парк каршеринга «Делимобиль»

Обновлено в 08:55
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Обновлено в 10:59
Футбол

Максим Барсов: «Думал, что „Спартак“ будет показывать чемпионские амбиции, но по сути мы стали их давить»

Думал, что «Спартак» будет показывать амбиции в новом сезоне, желание стать чемпионом, но по сути мы стали их давить.
Обновлено в 15:56
Политика

Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями

Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Кандидатура исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера была выдвинута на должность главы Пентагона президентом Дональдом Трампом.
Обновлено в 16:11
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Обновлено в 09:42
Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика

Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Политика

Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
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