Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета ШишканаРИА Новости 12:03
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Обновлено в 20:12
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Семь человек утонули на реке Лене в пригороде Якутска во время купания.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла
Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено в 19:14
Общество
В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено 13 июля в 00:16
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Музыка
В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл знаменитые рок-хиты
Обновлено в 05:19
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Обновлено в 19:34
Политика
Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь
Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Наука
Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения
Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 17:23
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Политика
Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии
Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу
Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке
Обновлено в 02:40
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Жители Донбасса рассказали об обстрелах ВСУ
Жители посёлков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали о жизни под обстрелами со стороны украинских военных.
Обновлено в 19:39
Общество
Россиянам могут предоставить дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он спасает Россию
Через несколько лет маленькая компания Buurtzorg изменит всю систему здравоохранения в Голландии, а ее стандарты станут основой для построения новой системы долговременного ухода за пожилыми, элементы которой используются уже в 25 странах.
Обновлено в 17:10
Космос
Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид
Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.
Обновлено в 17:11
Общество
Мэр Артем Лазарев рассказал анивчанам о планах по развитию района
Мэр Анивского района Артём Лазарев отчитался о работе муниципальной власти в первом полугодии и рассказал, насколько выполнимы ближайшие планы по развитию округа, отметив, что достоверная информация — лучшая профилактика слухов и домыслов.
Обновлено в 02:28
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk
В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено в 20:32
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04