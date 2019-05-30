Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублейПраво.ру 01:21
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБКвчера в 14:21
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Происшествия
При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек
Обновлено в 19:05
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 21:13
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Политика
В США рассказали о санкциях против «Северного потока - 2»
Законопроект об ограничениях опубликован на сайте конгресса Соединенных Штатов Минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, задействованным в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2", могут ввести США, законопроект об ограничениях разработан американскими сенаторами.
Обновлено в 21:46
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей
Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
Обновлено в 14:55
Финансы
Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время
У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.
Обновлено в 18:47
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Происшествия
МАК досрочно раскрыл причину катастрофы SSJ
Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман рассказал о причине происшествия с самолетом Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) до публикации официального отчета, которая должна состояться 5 июня.
Обновлено в 03:24
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 14:44
Авто
Cadillac добавил «спорта» внедорожнику Escalade
Обновлено в 10:51
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика
Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке
Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.
Обновлено в 07:02
Футбол
Бакаев: «В следующем сезоне „Спартак“ выступит намного лучше»
Футболисты уже привыкли к Олегу Георгиевичу [Кононову], к его требованиям. "Спартак" в следующем сезоне выступит намного лучше.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Преподавателя из ДНР осудили на 10 лет за шпионаж
ИА «Ореанда-Новости» Преподаватель одного из лицеев в самопровозглашенной Донецкой народной республике был приговорён судом ДНР к 10,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51