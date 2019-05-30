Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Технологии В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Происшествия В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.

Шоу-бизнес Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Политика Канцлером Австрии впервые назначена женщина Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

Шоу-бизнес Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.

Здоровье В США выходили самого маленького в истории новорожденного Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.

Авто Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.

Политика Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.

Финансы Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.

Гаджеты Видеокарты Intel Xe в 2035 году: компания делится фантазиями По словам Intel, не стоит принимать эти концепты как то, к чему непременно будет стремиться компания в будущем.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Политика Захарова: агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану.

Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.