Экономика
Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru 15:30
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБК14:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководства ПСБ на 282 млрд
Московский Комсомолец14:16
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с текстом «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года
Роскомнадзор потребовал удалить страницу "Викитеки" с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" 1903 года.
Обновлено в 14:21
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Обновлено вчера в 23:24
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Культура
Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
Обновлено в 10:53
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Здоровье
В США выходили самого маленького в истории новорожденного
Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
Обновлено в 09:38
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Видеокарты Intel Xe в 2035 году: компания делится фантазиями
По словам Intel, не стоит принимать эти концепты как то, к чему непременно будет стремиться компания в будущем.
Обновлено в 04:00
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Политика
Захарова: агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено в 12:04
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24