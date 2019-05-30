Экономика

Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхКоммерсантъ 16:24

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда. Речь идет об активах стоимостью более 282,2 млрд руб.
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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют
 данные картотеки арбитражных дел.
РБК14:21

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Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Интерфакс15:02

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Коммерсантъ16:24

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Газета.Ru15:30

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Суд арестовал имущество Ананьевых по иску на сумму ₽282,2 млрд

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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

ТАСС14:45

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

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