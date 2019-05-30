Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхКоммерсантъ 16:24

с чего всё началось

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Политика Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

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Технологии Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.

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Технологии В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.

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