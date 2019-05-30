Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru 15:30

с чего всё началось

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Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

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