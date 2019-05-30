Экономика
Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru 15:30
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБК14:21
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководства ПСБ на 282 млрд
Московский Комсомолец14:16
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