Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Общество Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей В ведомстве выразили соболезнования в связи со смертью 11-классницы из Чебоксар, которая умерла во время ЕГЭ по математике, и призвали родителей быть осторожными.

Игры GOG.com раздаёт Obduction Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.

Политика Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.

Футбол «Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма» Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.

Финансы ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.

Футбол Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести» Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Технологии Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.

Шоу-бизнес Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».

Финансы Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.

Политика Россия отказалась продать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Авто Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.

Общество Знаменитый космонавт Алексей Леонов празднует юбилей Легендарный космонавт Алексей Леонов сегодня, 30 мая, празднует свое 85-летие.

Общество На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.

Политика Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.

Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Происшествия Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Происшествия Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.

Технологии В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.

Музыка Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.

Политика Законопроект о приостановлении действия ДРСМД внесен в Госдуму Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).