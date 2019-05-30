Экономика
Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБКвчера в 14:21
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Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено в 02:16
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
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ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для «Ангары»
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО "Казань" не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола "Ангары-А5В" с водородной ступенью и изменению некоторых моментов, связанных с ценообразованием.
Обновлено в 04:09
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
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Происшествия
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«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Музыка
Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа
Обновлено в 04:04
Здоровье
Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Космос
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Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Авто
В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей
В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес
«Мне повезло с любовью»: Филипп Янковский считает себя счастливым человеком
Обновлено в 02:04
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Спорт
Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет
Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.
Обновлено в 03:58
Экономика
Глава Национальной перестраховочной компании покинет свой пост
Президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин 1 июля покинет свой пост, но продолжит входить в состав наблюдательного совета компании.
Обновлено в 03:26
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву алабая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Москвичи обеспокоены массовой гибелью рыбы в Яузе
Массовая гибель рыбы произошла в реке Яуза в Москве.
Обновлено в 03:45
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома
Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
В США показали интерьер «самолета Судного дня»
Телеканалом CNBC был продемонстрирован интерьер воздушного судна E-4B Nightwatch, принадлежащего американским ВВС и часто называемого «самолетом Судного дня».
Обновлено в 03:14
Происшествия
В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль
31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.
Обновлено в 04:01
Экономика
Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту
Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева
Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Футбол
Два гола ФК «Краснодар» вошли в десятку лучших в Лиге Европы
Обновлено в 02:12
Происшествия
Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию
Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04