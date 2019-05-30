Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Общество ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для «Ангары» Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО "Казань" не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола "Ангары-А5В" с водородной ступенью и изменению некоторых моментов, связанных с ценообразованием.

Политика Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.

Происшествия Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти «Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Авто В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17 Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Спорт Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.

Экономика Глава Национальной перестраховочной компании покинет свой пост Президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин 1 июля покинет свой пост, но продолжит входить в состав наблюдательного совета компании.

Политика Президент Туркмении подарил Медведеву алабая Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Политика Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.

Происшествия Москвичи обеспокоены массовой гибелью рыбы в Яузе Массовая гибель рыбы произошла в реке Яуза в Москве.

Экономика В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала «На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.

Шоу-бизнес Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.

Общество Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.

Армия и оружие В США показали интерьер «самолета Судного дня» Телеканалом CNBC был продемонстрирован интерьер воздушного судна E-4B Nightwatch, принадлежащего американским ВВС и часто называемого «самолетом Судного дня».

Происшествия В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль 31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

Экономика Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.