Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Армия и оружие В ДНР заявили, что ВСУ разместили штаб в детском саду в Мариуполе Украинские силовики из нацбатальона "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) разместили свой штаб в захваченном ими детском саду в подконтрольном им Мариуполе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Общество Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

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Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

Политика Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.

Политика Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.

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Экономика НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Политика Кремль заявил об отсутствии условий для встречи в нормандском формате Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что для того, чтобы встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) состоялась, необходимо, чтобы «созрели соответствующие условия».

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Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 лишат кнопок По данным источника, Galaxy Note 10 лишится 3,5-мм разъёма для наушников, а также аппаратных кнопок вроде кнопки включения, Bixby и регулировки громкости.

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