Экономика

Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют
 данные картотеки арбитражных дел.
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Суда арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

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Коммерсантъвчера в 16:24

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