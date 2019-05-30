Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхГазета.Ru вчера в 15:30

с чего всё началось

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Стала известна дата выборов губернатора Санкт-Петербурга Голосование состоится 8 сентября. Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Политика На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.

Политика Лавров заявил, что власти Косово «отбились от рук» В результате покровительства со стороны Вашингтона и Брюсселя косовские власти стали испытывать чувство безнаказанности и «отбились от рук».

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Здоровье Минздрав назвал процент курящих россиян Если в 2011 году, по данным ВЦИОМ, сигареты курили 38% жителей страны, то в 2018-м — всего 29%.

Политика Минюст решил ликвидировать три партии Что касается оснований для подачи соответствующих исков, в Минюсте напомнили: по закону «О политических партиях» партия может быть ликвидирована, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Транспорт Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.

Политика Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Политика Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Общество Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.

Политика Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Познер рассказал, когда чувствует себя евреем Познер добавил, что чувствует себя евреем, когда слышит или видит антисемитизм.

Кино Disney опубликовал постеры героев ремейка «Короля Льва» В июле в России выйдет ремейка «Короля Льва» — мультфильма 1994 года, полюбившегося всему миру. Новый фильм срежиссировал Джон Фавро.

Политика Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.

Политика Вице-спикер Рады: Гройсман воровал из государственного бюджета Председатель украинского правительства Владимир Гройсман "воровал из государственного бюджета", что не позволило ему спасти страну от угрозы дефолта.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.